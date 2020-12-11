الامارات | بالرقاد يختبر التجربة الإذاعية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 ديسمبر 2020 اختبر رئيس مجلس إدارة نادي «دبي لأصحاب الهمم» ثاني جمعة بالرقاد، التجربة الإذاعية، وذلك من خلال إطلالاته المتعددة في برنامج «مساء الرياضة»، الذي يبث على «الإذاعة الأولى 107.4»، في تجربة تضاف إلى مهام بالرقاد التي أسست، على مدار السنوات الماضية، للمكانة التي حققها النادي، ومن أبرزها تتويجه بلقب أفضل أندية «أصحاب الهمم» على العالم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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