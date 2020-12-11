الامارات | الجزيرة والوحدة.. «ديربي تضميد الجراح»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة والوحدة.. «ديربي تضميد الجراح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي الجزيرة مع الوحدة، في الساعة التاسعة من مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في أبوظبي بختام مباريات الجولة، إذ يأمل الفريقان الاقتراب من الصدارة، خصوصاً أن الجزيرة يحتل المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

ويخوض الفريقان «الديربي» وسط ظروف متشابهة، خصوصاً أنهما ودّعا مسابقة كأس رئيس الدولة من دور الـ16، بعدما خسر الجزيرة أمام الظفرة بهدف دون رد، كما تلقى الوحدة الخسارة بركلات الترجيح أمام النصر، لتزداد حوافز الفريقين بشأن التركيز بصورة أكبر على مسابقة الدوري.

ويأمل الجزيرة أن يحقق الفوز الرابع له توالياً في الدوري، بعدما تغلب على كل من شباب الأهلي وحتا والفجيرة، إذ إن الفوز في «الديربي» سيجعل الفريق يقطع خطوة كبيرة ويتخطى عقبة مهمة نحو الاقتراب من الصدارة.

من جهته، يسعى الوحدة إلى تعديل وضعه في الدوري، بعدما تعثر في آخر جولتين، بالخسارة أمام العين والتعادل مع الوحدة، قبل أن يخرج من كأس رئيس الدولة، ما أسهم في تراجع الفريق إلى المركز الرابع.

وأكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، أن مواجهة الوحدة تعد بطولة خاصة ولا تخضع لأي معايير أو مقاييس مسبقة، وقال كايزر في مؤتمر صحافي: «نعرف تماماً مدى أهمية لقاء الوحدة، والذي نعتبره بطولة خاصة، لأنه (ديربي) يجمع بين الفريقين، وبالتأكيد يعطي نكهة خاصة وتنتظره الجماهير».

وأضاف: «بعد خروجنا من كأس رئيس الدولة، وقبله من كأس الخليج العربي، أصبح تركيزنا الأكبر على الدوري، وسنعتمد على لاعبينا الشباب، لتعويض الغيابات المؤثرة بالفريق».

وذكر المدرب الهولندي أنه سيعمل على خوض المباراة بالأسلوب ذاته الذي تميّز به الجزيرة خلال مشوار الموسم الحالي، مشيراً إلى أن مشاركة علي مبخوت الذي يعاني إصابة طفيفة ستتحدد قبل اللقاء.

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