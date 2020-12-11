الامارات | ميثاء بنت محمد تقود فريق الامارات في كأس تشرشل للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاء بنت محمد تقود فريق الامارات في كأس تشرشل للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقود سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات، للمنافسة على لقب بطولة كأس وينستون تشرشل للبولو، التي تشهد مشاركة ستة فرق وتمتد فيها المنافسات حتى 18 من الشهر الجاري على أرض ملاعب منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية في دبي. وتعدّ البطولة الرابعة ضمن الأجندة السنوية التي ينظمها الحبتور.

ويمثل فريق سموّها اللاعبات واللاعبون: الشيخة علياء آل مكتوم وبابلو أوركويزا وبنجامين بانيلو، الذين يتطلعون إلى الفوز على فريق الحبتور بقيادة المخضرم محمد الحبتور في بداية مشوار الفريقين في المنافسات.

وتتطلع سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إلى تحقيق بداية جيدة في مشوارها بالبطولة، في ظل قيادتها لمجموعة متجانسة من اللاعبين في ظهورها الثاني بهذا الموسم، وتدرك سموّها أهمية المباراة عندما تواجه فريقاً كبيراً بلاعبيه بقيادة محمد الحبتور، الذي بدوره يسعى إلى تجاوز فريق الإمارات بمجموعة منتجانسة من اللاعبين هم: نيكولاس إيسلا وجستو كوكينو وتوماس أريارتي، ويعدّ هذا اللقاء الأبرز في جولة اليوم الذي يحتضنه الملعب رقم (1) بمجمع ونادي الحبتور للبولو والفروسية.

وتضم المجموعة الأولى فرق: الذئاب وجرين غيتس وأنكور بنجاش، وتجمع المجموعة الثانية فرق: الإمارات والحبتور ومهرة.

وتبدأ مواجهات اليوم الأول في الثالثة عصراً على أرض الملعب رقم (2) بلقاء فريقي أنكورا بنجاش وجرين غيتس، ويقود فريق أنكورا خالد العمران ومعه كل من اللاعبين حيدر بنجاش وفيدريكو فون وريكاردو غاروس، بينما يقود فريق جرين غيتس نور أبوخضرا ومعه كل من اللاعبين تشارلز كوني وتوكي رويز وسيزار كريسبو.

- البطولة الرابعة، ضمن الأجندة السنوية، التي ينظمها منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية في دبي.

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