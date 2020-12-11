الامارات | عجمان يوجه صدمة جديدة إلى «الزعيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يوجه صدمة جديدة إلى «الزعيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دفع مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، ثمن استمراره في عدم الثبات على تشكيلة واحدة، وذلك بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فريق عجمان، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وبهذا استمرت سلسلة النتائج المتراجعة والمخيبة لأصحاب الأرض، بعد أيام من وداع كأس رئيس الدولة من الدور الأول على يد المنافس ذاته. ولم يكتف المدرب بالتغيرات التي طرأت على تشكيلته منذ البداية، إذ أكمل تبديلاته الخمسة خلال اللقاء، للمرة الأولى منذ بداية الموسم الحالي، وكان واضحاً غياب الانسجام بين اللاعبين، على الرغم من وجود محاولات فردية من اللاعبين أنفسهم لإثبات قدراتهم، خصوصاً المهاجم ويلسون ادواردو، الذي ظهر بشكل جيد، لكن حارس عجمان علي الحوسني كان بالمرصاد لكل محاولاته. وشهدت تشكيلة فريق العين مشاركة محسن عبدالله وخالد البلوشي وفهد حديد كأساسيين في اللقاء، فيما بدأ البرازيلي ايريك في وظيفة الطرف الأيسر منذ البداية، عكس المباريات السابقة التي كان البرازيلي يشارك فيها بديلاً، كما شارك سعيد جمعة بديلاً في الدقائق الأخيرة من اللقاء، في حين غاب المهاجم التوغولي لابا كودجو عن التشكيلة.

والتعادل هو الثالث لفريق العين في مسابقة الدوري من أصل تسعة لقاءات، إذ فاز في أربع مواجهات، وخسر في مناسبتين، ليرفع بذلك «الزعيم» نقاطه إلى 15 نقطة، فيما وضع «البرتقالي» النقطة الثالثة في رصيده، ويعد التعادل هو السابع للمدرب بيدرو إيمانويل في مسيرته مع الفريق الذي تولى تدريبه في يناير الماضي، إذ خاض 30 لقاء، بما فيها لقاء الأمس، إذ فاز في 13 لقاء وخسر 10 مواجهات. وافتقدت محاولات العين للقوة اللازمة لإنهائها في الشباك، بينما تألق دفاع عجمان، وكان في الموعد، واستطاع الحفاظ على شباكه نظيفة حتى صافرة الحكم.

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