الامارات | خورفكان وكلباء يجذبان الأنظار إلى «الساحل الشرقي»

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان وكلباء يجذبان الأنظار إلى «الساحل الشرقي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف خورفكان ضيفه اتحاد كلباء عند الساعة التاسعة مساء اليوم في قمة «الساحل الشرقي»، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، في استاد صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان.

ويتطلع خورفكان إلى تحقيق انتصاره الثاني بعد فوزه الأخير على حتا (3-2)، ومواصلة حصد النقاط في المواجهات المباشرة لتحسين موقعه الحالي في المركز الـ11 برصيد خمس نقاط.

في المقابل، يركز اتحاد كلباء (13 نقطة في المركز الثامن) على السرعة في بناء الهجمات على الجناحين، وقدرة التوغولي مالابا على هز الشباك بالكرات الرأسية، اضافة الى سرعة لاعبيه البرازيلي واندرسون والتشيلي جونيور اللذين يعتبران قوة الفريق الهجومية.

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