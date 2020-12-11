الامارات | الهاملي لـ «البارالمبية الدولية»: يجب تقديم بيئة صديقة لأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن الهاملي لـ «البارالمبية الدولية»: يجب تقديم بيئة صديقة لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، محمد فاضل الهاملي، على ضرورة فهم قضايا وحاجات أصحاب الهمم، والسعي إلى تقديم بيئة صديقة لهم، تضمن حقوقهم وتساعدهم على الدخول في كل مجالات الحياة، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، الذي يستمر أربعة أيام، بمشاركة جميع أعضاء المجلس، عبر تقنية الفيديو «كونفرنس» بسبب فيروس «كورونا». وقال في تصريحات صحافية: «إن تجربة الإمارات في التعامل مع أصحاب الهمم، أسهمت مبادرات اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية التي استفادت من الدعم اللامحدود من القيادات الرشيدة في الدولة، في تغيير مفهوم الإعاقة وحولتها الى طاقة، وهذا ما دمج أصحاب الهمم في المجتمع الذي احتضنهم وأمّن بيئة صديقة لهم». وناقش مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية العديد من الأمور الموضوعة على جدول الاعمال، منها إدراج ست رياضات جديدة في منافسات الألعاب البارالمبية الشتوية لعام 2026 المقرر إقامتها في مدينة ميلانو كورتينا الإيطالية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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