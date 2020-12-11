الامارات | دبا الفجيرة يتحدى الحصن في أبرز مواجهات «الهواة»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم مباريات الأسبوع الرابع لمسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020-2021 بإقامة ثلاث مباريات، إذ يواجه دبا الحصن ضيفه دبا الفجيرة الساعة 16:40 مساءً، ويستضيف الإمارات نظيره العربي، فيما يحلّ العروبة ضيفاً على الحمرية الساعة 16:45 مساءً. وتُستكمل المباريات غداً بمباراتين، بلقاء مسافي والذيد، والتعاون مع ضيفه البطائح، الساعة 16:40 مساءً. ويتصدر نادي الإمارات جدول المسابقة برصيد تسع نقاط، يليه مسافي (ثانياً)، والبطائح (ثالثاً)، ودبا الحصن (رابعاً) ولكل منها ست نقاط، وبرصيد أربع نقاط يحل الحمرية (خامساً)، والتعاون (سادساً)، ودبا (سابعاً)، وبنقطة واحدة يأتي العربي (ثامناً)، والعروبة (تاسعاً)، والذيد (عاشراً)، فيما يحل مصفوت (المركز 11) من دون نقاط. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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