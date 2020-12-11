الامارات | زهران يظهر في الأماكن العامة على «عكازين»

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شكرا لقرائتكم خبر عن زهران يظهر في الأماكن العامة على «عكازين» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 ديسمبر 2020
بدأ مدافع عجمان، حسن زهران، يظهر في الأماكن العامة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة النصر بالدوري، والتي أجبرته على إجراء عملية جراحية في الركبتين بأحد مستشفيات أبوظبي، وبدأت حالته في التحسن أخيراً بشكل نسبي معتمداً على عكازين.
ومن المقرر أن يسافر إلى برشلونة للخضوع لفترة علاج طبيعي، تحت إشراف أحد الأطباء المعروفين.
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