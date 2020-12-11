شكرا لقرائتكم مصطفى محمد ينشر صورة مع زوجته قبل انطلاق الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مصطفي محمد مهاجم الزمالك ، صورة له مع زوجته أمام حمام سباحة ، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد ، حيث يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل في أول جولات بطولة الدورى لموسم 2020 - 2021.

على صعيد مختلف، خرج يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، من حسابات البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، فى مباراة المقاولون العرب، بعد تعافيه من فيروس كورونا، نظرا لحاجته إلى خوض برنامجا تأهيليا من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة فى المباريات خلال المرحلة المقبلة، وبذلك سيكون اللاعب خارج مباراة المقاولون العرب، المقرر لها بعد غد، السبت، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، باستاد الكلية الحربية.

وخضع لاعبو الزمالك لتحليل "رابيد تيست" الخاص بفيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم في إطار البروتوكول الطبي قبل كل مباراة، وذلك قبل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب المقرر لها بعد غد، السبت، فى افتتاح مباريات الزمالك بمسابقة الدوري المصري الممتاز، استمر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك فى جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران اليوم كعادته من أجل الاستمرار فى توجيه رسائل الدعم للاعبين.

وقال باتشيكو فى رسالة قصيرة للاعبين اليوم، "أمامنا مباراة مهمة بعد يومين، علينا أن نبدأ انطلاق الدوري بتحقيق الانتصار وطى صفحة الماضي تماما"، يخوض يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب الزمالك، تدريبات منفردة بالكرة في إطار خضوعه لبرنامج تأهيلي بعد العودة للتدريبات أمس عقب التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.