شكرا لقرائتكم شوبير: ما يدور في نادى الزمالك لا يليق والجمهور لن يرحم أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى أحمد شوبير أن ما يدور في نادى الزمالك ، لا يليق به ، من جدل حول تشكيل اللجان ، و ما يدور حولها ، قائلا " لازم الناس في نادى الزمالك تلحق نفسها ، شايفين كل شوية واحد ييجى ، و الثانى يمشى ، و خلافات على التشكيل في اللجان .

وأضاف شوبير فى برنامج ملعب أون الذى يقدمه على قناة أون تايم سبورت ، أن جمهور الزمالك لا يرضيه ما يدور ويحدث هذه الفترة قائلا :" لازم الناس يلحقوا نفسهم لأن جمهور الزمالك لن يرحم أحد "

وتسيطر حالة من الاستياء علي لاعبي الزمالك بسبب عدم قدرة اللجنة المؤقتة التي تدير النادي في احتواء ازمات الفريق وحلها قبل اتطللاق الموسم الجديد.وفشلت اللجنة في صرل مستحقات اللاعبين الممتأخرة من الموسم الماضي، وكذلك مقدمات عقود اللاعبين للموسم الجديد ، بخلاف رفض اكثر من لاعب التجديد في ظل وجود اللجنة الحالية لعدم ثقتهم في قدرتهم علي فرض الاستقرار المالي للفريق.

وكانت حدثت مشادة بين فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة في الزمالك وأيمن يونس عضو اللجنة خلال اجتماعهما مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منذ ايام ، بسبب رغبة الثنائي في رئاسة اللجنة.