شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لتليفزيون الخليج 365: قرار صادم من ليفربول بشأن مشاركة صلاح فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاعلامى محمد شبانة فى برنامجه مع شبانة على تليفزيون الخليج 365، أن مصدر باتحاد الكرة قال إن نادي ليفربول الانجليزي يتحفظ بشكل كبير حتي الأن علي مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو خاصة وأن صلاح سيغيب في حالة مشاركته في الاولمبياد عن فريقه من 3 الي 4 مباريات رسمية علي الاقل في الموسم الجديد. وتابع شبانة فىان المصدر أكد أن ليفربول أيضا يري ان صلاح سيشارك مع منتخب مصر الاول في امّم افريقيا للكبار في يناير 2022 وسيغيب ايضا فترة طويلة عن الفريق وبالتالي لا داعي لمشاركته في الاولمبياد خاصة وأنها خارج الاجندة الدولية ولا يوجد في اللواءح ما يجبر ليفربول علي الموافقة . ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

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