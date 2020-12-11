شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد ينشر صورة مع زوجته قبل انطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مصطفي محمد مهاجم الزمالك ، صورة له مع زوجته أمام حمام سباحة ، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد ، حيث يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل في أول جولات بطولة الدورى لموسم 2020 - 2021.

على صعيد مختلف، خرج يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، من حسابات البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، فى مباراة المقاولون العرب، بعد تعافيه من فيروس كورونا، نظرا لحاجته إلى خوض برنامجا تأهيليا من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة فى المباريات خلال المرحلة المقبلة، وبذلك سيكون اللاعب خارج مباراة المقاولون العرب، المقرر لها بعد غد، السبت، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، باستاد الكلية الحربية.