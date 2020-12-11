شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تدعم أحمد عدلى فى انتخابات الاتحاد الدولى للشطرنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرصت اللجنة الأولمبية المصرية علي دعم أحمد عدلي بطل الشطرنج في انتخابات لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للعبة ، والمقرر لها التصويت خلال الفترة من 11 إلي 18 ديسمبر الجاري ، ومن المقرر أن يتم إختيار 10 لاعبين من بين جميع اللاعبين المرشحين من جميع أنحاء العالم.

أحمد عدلي هو بطل العالم للشباب في الشطرنج سابقا ، وبطل إفريقيا للرجال حاليا.ويمتلك سجلاً حافلاً من الانجازات فى لعبة الشطرنج، حيث حصل على وسام الجمهورية للرياضة من الدرجة الأولى 2010/2009، وبطولة العالم للشباب في الشطرنج وتوج بطلاً لأفريقيا ويشغل منصب رئيس لجنة المدربين بالإتحاد الأفريقي حاليا.