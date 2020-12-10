شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: لفيربول لن يفرط في لقب «البريميرليج» هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الإنجليزي، إنه فريقه لن يفرط في لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم كما يزعم البعض، مؤكدا أنه لاعبيه مصرين على تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز به خلال الموسم الماضي بعد غياب دام 30 عاما.
ووفقا لموقع «ديلي ميل» البريطاني، أكد المدرب الألماني، الجميع في ليفربول يلعب من أجل البطولات وليس المراكز الثانية، نحن مستعدين بقوة من أجل اللحاق بصدارة الدوري الإنجليزي.
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