شكرا لقرائتكم خبر عن النني يسجل في انتصار آرسنال على دوندالك برباعية بالدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز فريق آرسنال الإنجليزي، على نظيره فريق دوندالك الأيرلندي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، على ملعب "أوريل بارك"، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

المباراة شهدت مشاركة، لاعبنا المصري، محمد النني، حيث بدأ كأساسي، وسجّل هدفًا رائعًا، إذ خاض 62 دقيقة، ولعب الإسباني، داني سيبايوس بدلًا منه.

انتهى شوط المباراة الأول، بتقدم آرسنال، بثنائية نظيفة، الهدف الأول سجّله إدوارد نيكيتاه في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 18، أحرز النني الهدف الثاني للجانرز، بتسديدة صاروخية، سكنت أقصى الزاوية اليسرى لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 22، قلص جوردن فلوريس النتيجة لأصحاب الأرض، مُحرزًا الهدف الأول لـ دوندالك.

وفي الشوط الثاني من المباراة، سجّل جوزيف ويلوك هدف الجانرز الثالث بالدقيقة 67، ثم في الدقيقة 80 أحرز فولارين بالوجون الهدف الرابع لـ آرسنال، وقبل نهاية اللقاء سجّل شون هور الهدف الثاني لـ دونالدك.

وبهذا الفوز عزز آرسنال صدارته لمجموعته في الدوري الأوروبي، إذ وصل رصيده لـ18 نقطة بالعلامة الكاملة، بينما ظل دونالدك في المركز الرابع دون نقاط، وودع مسابقة اليوروباليج؛ بينما آرسنال حسم تأهله من الجولة الماضية.