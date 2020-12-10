شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُعلن تعافي أحمد فتحي من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن تحول عينة أحمد فتحي المدافع الدولي، التي خضع لها مؤخرًا للكشف عن فيروس كورونا، من إيجابية إلى سلبية، وتعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

يستعد بيراميدز لخوض مباراته أمام الاتحاد السكندري، في الخامسة من مساء بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أوضح هاني سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي أن فتحي أجرى مسحة خلال الساعات الماضية جاءت نتيجتها سلبية وبالتالي شفي تماما من الفيروس الذي أصابه خلال الأيام الماضية وخضع بسببه لعزل منزلي.

شدد المدير الرياضي على أن المدافع الدولي من المنتظر أن ينتظم في التدريبات خلال الساعات المقبلة بناء على رؤية الجهاز الطبي لفريق الكرة.