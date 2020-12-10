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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الافريقي يعلن تأجيل السوبر بين الاهلي ونهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل لقاء السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي.
وكان من المفترض إقامة اللقاء يوم 18 كانون الأول الجاري بالقاهرة ولكن نهضة بركان طالب بإقامة لقاءات السوبر الإفريقي في قطر.
واعلن الكاف التاجيل في بيان جاء فيه: "نظرا لعدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد القطري حول تنظيم بطولة كأس السوبر بين الأهلي ونهضة بركان قررت اللجنة التنفيذية إقامة كأس السوبر في النصف الأول من 2021".
ولم يحدد الكاف ملعب أو موعد لقاء السوبر الإفريقي لحين الاتفاق مع الاتحاد القطري أو تحديد مكان آخر.
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