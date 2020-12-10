زيدان يدخل تاريخ ريال مدريد كمدرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

حقق الفرنسي زين الدين ​زيدان​ مدرب ​ريال مدريد​ رقما مميزا مع الفريق الملكي بعد الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ في دوري أبطال أوروبا.



ووصل زيدان إلى الانتصار رقم 150 مع ريال مدريد في جميع المسابقات من اصل 228 مباراة معه وهو ثاني أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات في تاريخ الفريق الملكي بعد ميغيل مونيوز الذي حقق 357 انتصارا.

ويحتل فيسينتي ديل بوسكي المركز الثالث برصيد 133 انتصارا ثم البرتغالي جوزيه مورينيو في المرتبة الرابعة 128 انتصارا وليو بينهاكر في المركز الخامس 121 انتصارا.

وحقق زيدان 105 انتصار في الدوري الإسباني و28 انتصارا في دوري أبطال أوروبا و8 في مسابقة كأس إسبانيا و4 انتصارات في مونديال الأندية إضافة إلى ثلاثة انتصارات في السوبر الإسباني وانتصارين في السوبر الأوروبي.

ويعتبر زيدان ثاني أكثر المدربين نجاحا في تاريخ ريال مدريد حيث قاده إلى الفوز بـ11 لقبا من بينها دوري الدرجة الأولى الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلف مونيوز الذي جمع 14 لقبا.