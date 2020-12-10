هالاند يحصل على إذن لتلقي العلاج في قطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

أشار ​بوروسيا دورتموند​ إلى أن مهاجمه النرويجي ​إيرلينغ هالاند​ تلقى إذناً للخضوع للعلاج في قطر بعد تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية.



وذكر مدرب دورتموند لوسيان فافر الأسبوع الماضي أن هالاند سيغيب عن الملاعب حتى كانون الثاني المقبل.

من جهته أوضح المدير الرياضي للنادي ميكايل زورك بعد وصول هالاند إلى قطر "كانت رغبته في متابعة العلاج هناك، اللاعب محاط بخبراء على اتصال وثيق بقسمنا الطبي، ولهذا السبب وافقنا على طلبه".

وبرر المدير الرياضي قرار النادي بالإشارة إلى أنه يتوقع من اللاعب "الالتزام بإجراءات النظافة المعمول بها والعودة إلى ألمانيا قبل عيد الميلاد".