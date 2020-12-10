ميلان يحدد بديل زلاتان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

اكدت تقارير صحفية ان ال​ميلان​ الإيطالي بحاجة إلى بعض التدعيمات في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل توفير عدد أكبر من النجوم من أجل نظام المداورة في موسم مازال طويلا.



وأفادت التقارير بأن أهم المراكز التي بحاجة إلى تعزيز في ميلان هي مركزي رأس الحربة وخط الوسط لأن المراكز الأخرى يتواجد بها بدائل كثيرة ومن الممكن أن تسير الأمور بشكل جيد حتى لو لم يتم تعزيزها.

وألمحت التقارير أنه بالنسبة لمركز المهاجم الصريح فإن ميلان يمتلك السويدي ​زلاتان​ إبراهيموفيتش وعلى الرغم من أنه يقدم مستوى كبير إلا أنه يكون بحاجة للراحة أحيانا بالإضافة إلى إمكانية تعرضه للإصابة كما هو الوضع الآن.

وأوضحت أنه من أفضل الأسماء المتاحة للنادي الإيطالي هو جيانلوكا ​سكاماكا​ نجم هجوم جنوى المعار من ساسولو والذي تألق بشكل لافت في الموسم الحالي حيث سجل حتى الآن 6 أهداف في 9 مباريات.