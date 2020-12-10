الدوري الاماراتي: الشارقة يتخطى الوصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

حقق نادي ​الشارقة​ فوزا قاتلا على ضيفه ​الوصل​ بنتيجة 2 - 1 في ختام اليوم الأول من الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي.



ورفع الشارقة رصيده إلى 23 نقطة وعزز صدارته لترتيب الدوري فيما تجمد رصيد الوصل عند 12 نقطة، وظل مؤقتاً في المركز التاسع.

سجل ويلتون سواريز الهدف الاول للشارقة في شباك الوصل قبل ان يدرك الاخير التعادل في الدقيقة 37 من ركلة جزاء سددها فابيو ليما بنجاح لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع خطف سواريز هدفاً ثانياً قاتلاً للشارقة ليقود فريقه إلى حصد الثلاثة نقاط.