تأهل نابولي وسوسيداد رغم التعادل وليفركوزن وراينجرز يحسمان الصدارة‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

ضمن فعاليات المجموعة السادسة من منافسات ​الدوري الاوروبي​، حسم نادي ​نابولي​ الايطالي صدارة المجموعة بتعادل مثير وصعب امام ​ريال سوسيداد​ وبواقع 1-1 ليخطف صدارة المجموعة ويحسم تأهله للدور المقبل ويرافقه سوسيداد في المركز الثاني.



وبدأ الشوط الاول بطريقة قوية من قبل لاعبي سوسيداد والذين ضغطوا بقوة على مرمى نابولي في محاولة لاقتناص هدف التقدم في ظل اداء دفاعي وحذر من قبل لاعبي الفريق الايطالي وتحصّل نجم الفريق الباسكي ويليان خوسيه على محاولة خطيرة ولكن تسديدته تصدى لها الحارس دافيد اوسبينا ببراعة كبيرة، وواصل لاعبو سوسيداد ضغطهم المستمر وسدد بورتو تسديدة قوية مرت بمحاذاة القائم ليفشل في منح فريقه هدف التقدم وبدوره اقتصرت خطورة لاعبي نابولي على الهجمات المرتدة وتحصل تيموي باكايوكو على فرصة خطرة ولكن تسديدة الاخير مرت بمحاذاة القائم وفي الدقيقة 35 تمكن نابولي من خطف هدف التقدم بعد متابعة جميلة لبيوتر زيلنسكي ليمنح فريقه التقدم وبعدها حاول لاعبو سوسيداد الضغط بقوة في محاولة لاقتناص هدف التعادل ولكن محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي هذا الشوط بتقدم نابولي وبواقع 1-0.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو الفريق الباسكي ضغطهم المستمر على مرمى نابولي في محاولة لاقتناص هدف التعادل للعودة الى اجواء اللقاء وسيطر ابناء المدرب الغاسيل على مجريات اللقاء بشكل كبير ولكن التنظيم الدفاعي الكبير لابناء المدرب جينارو غاتوزو صعّب من مهمة الفريق الاسباني بشكل كبير، وتحصّل مهاجم سوسيداد ويليان خوسيه على محاولة خطيرة ولكن تسديدته جانبت القائم وبدوره لم ينجح لاعبو نابولي بالقيام بأي هجمة منسقة حيث تراجع جميع لاعبي الفريق الايطالي الى الوراء للدفاع عن تقدمهم، وبعدها لجأ مدربي الفريقين الى اجراء تبديلات في صفوفهما وخصوصاً من جانب لاعبي سوسيداد في محاولة لتحسين المردود الهجومي للفريق الباسكي، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل لاعبو سوسيداد ضغطهم الكبير على مرمى نابولي ولكن محالاوتهم باءت بالفشل قبل ان يتمكن ويليان خوسيه من استغلال هفوة في دفاع نابولي في التغطية ليسدد كرة قوية سكنت شباك الفريق الايطالي في الدقيقة 92 لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1.

وفي نفس المجموعة، انقاد نادي ​الكمار​ الهولندي الى الخسارة امام ​ريجكا​ الكرواتي وبواقع 2-1 ليفشل الكمار في حسم المركز الثاني في المجموعة.

وفي المجموعة الاولى، انقاد نادي روما الايطالي الى الخسارة امام ​سيسكا صوفيا​ البلغاري وبواقع 3-1 وحافظ الفريق الايطالي على صدارته للمجموعة وواصل سيسكا صوفيا تواجده في المركز الاخير، وفي مباراة اخرى انقاد نادي كلوج الروماني الى الخسارة في الثواني الاخيرة امام ​يونغ بويز​ السويسري وبواقع 2-1 ليحسم يونغ بويز المركز الثاني في المجموعة ويحسم تأهله للدور المقبل.

وفي المجموعة الثانية، حقق نادي ​ارسنال​ الانكليزي العلامة الكاملة في المجموعة بستة انتصارات وذلك بعد الفوز امام دوندالك الايرلندي وبواقع 4-2 ليعزز الغانرز صدارته وسجل اهداف الفريق الانكليزي كل من ادوار نكيتيا ومحمد النني وجوزف ويلوك وفلوريان بالوغان، وبدوره حسم التعادل الايجابي وبواقع 2-2 اللقاء الذي جميع بين نادي مولدي النرويجي ورابيد فيينا النمساوي وحسم مولدي تأهله للدور المقبل بحلوله ثانياً في المجموعة .

وفي المجموعة الثالثة، حسم نادي ​باير ليفركوزن​ الالماني صدارة المجموعة بفوزه امام مطارده المباشر ​سلافيا براغ​ التشيكي وبواقع 4-0 ورغم الخسارة نجح سلافيا براغ من حسم وصافة المجموعة ليرافق ليفركوزن للدور المقبل.

وفي المجموعة الرابعة، حسم نادي غلاسكو راينجرز الاسكتلندي الفوز امام ليش بوزنان البولندي وبواقع 2-0 ليحسم صدارة المجموعة، فيما انقاد نادي بنفيكا البرتغالي الى تعادل مخيب امام ستاندر ليج وبواقع 2-2 ليحسم الفريق البرتغالي المركز الثاني في المجموعة.

وفي المجموعة الخامسة، تمكن نادي ايندهوفن الهولندي من تحقيق فوز مستحق امام اومونيا القبرصي وبواقع 4-0 ليحسم صدارة المجموعة، فيما انقاد نادي غرناطة الى التعادل السلبي امام باوك اليوناني ليحسم الفريق الاسباني المركز الثاني في المجموعة والمؤهل للدور المقبل.