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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شالكه يناشد جماهيره بعد غياب الفوز في 26 مباراة متتالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020
وجه نادي شالكه رسالة عاطفية لجماهيره بعد فشله بتحقيق أي انتصار على مدار 26 مباراة متتالية في الدوري الألماني لكرة القدم.
وأشار النادي في رسالته: "نادينا يجد نفسه حاليا في موقف لا مثيل له لم يمر به أي منا من قبل، بشكل خاص، أصبح الوضع على أرض الملعب أكثر خطورة من أي وقت مضى".
وأضاف: "حقيقة أننا لم نفز في آخر 26 مباراة لنا في البوندسليغا، إنه أمر مؤلم لنا جميعا، نعلم مدى معاناتكم، لدرجة أن بعضكم ابتعد عن ناديكم المحبوب خلال الأشهر الماضية".
وختم شالكه بمناشدة جماهيره: "إننا بحاجة لدعمكم وتضامنكم الذي لطالما تميز به الفريق الأزرق الملكي، معا هو السبيل الوحيد الذي يمكننا من البقاء بالبوندسليغا".
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