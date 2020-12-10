رئيس باشاك شهير: هذا النوع من الحكام يجب منعه مدى الحياة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

طالب رئيس نادي ​باشاك شهير​ التركي ​غوكسيل غوموشدا​ بفرض حظر مدى الحياة على الحكم الذي وجه إهانة عنصرية لمساعد مدربه خلال مواجهة باريس سان جيرمان ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.



وأكد غوموشدا لوسائل إعلام تركية ان "هذا النوع من الحكام يجب منعه مدى الحياة، عليهم أن يجعلوا منه عبرة".

وتوجه الحكم الرابع الروماني ​سيباستيان كولتيسكو​ بعبارة عنصرية لمساعد مدرب باشاك شهير، الكاميروني بيار ويبو وتدخل بالواقعة المهاجم السنغالي دمبا با وتوجه للحكم بالقول "أنت لا تقول أبدا هذا الأبيض، بل تقول هذا الشخص، فلماذا عندما تتحدث عن شخص أسود، تقول هذا الأسود".

وذكر يويفا أنه بدأ "تحقيقاً شاملاً" في الحادث الذي قد يؤدي إلى إيقاف كولتيسكو لعشر مباريات على أقل تقدير.