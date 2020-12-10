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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيدري: الهزيمة أمام يوفنتوس كانت ضربة قاسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020
إعتبر لاعب برشلونة بيدري غونزاليس أن الخسارة أمام يوفنتوس 0-3 بدوري أبطال أوروبا كانت ضربة قاسية مشدداً على ضرورة عدم تقديم الأعذار والعمل لتصحيح الأخطاء.
وصرح بيدري لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا يجب تقديم أي أعذار خلال هذا الوقت، علينا العمل وتقديم أفضل ما لدينا وبذل قصارى جهدنا في الملعب".
وأضاف حول الخسارة أمام يوفنتوس: "كان ذلك اليوم بمثابة ضربة قاسية، الآن يجب ألا نقدم أي عذر، بل العمل على تصحيح الأخطاء".
وختم بيدري: "نحن الشباب نرغب حقا في التحسن، ونظهر ذلك في الملعب، علينا أن نتحسن، ارتكبنا أخطاء ونعرف ذلك وعلينا أن نعمل على عكس الوضع".
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