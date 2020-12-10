بيدري: الهزيمة أمام يوفنتوس كانت ضربة قاسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

إعتبر لاعب ​برشلونة​ ​بيدري غونزاليس​ أن الخسارة أمام ​يوفنتوس​ 0-3 بدوري أبطال أوروبا كانت ضربة قاسية مشدداً على ضرورة عدم تقديم الأعذار والعمل لتصحيح الأخطاء.



وصرح بيدري لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا يجب تقديم أي أعذار خلال هذا الوقت، علينا العمل وتقديم أفضل ما لدينا وبذل قصارى جهدنا في الملعب".

وأضاف حول الخسارة أمام يوفنتوس: "كان ذلك اليوم بمثابة ضربة قاسية، الآن يجب ألا نقدم أي عذر، بل العمل على تصحيح الأخطاء".

وختم بيدري: "نحن الشباب نرغب حقا في التحسن، ونظهر ذلك في الملعب، علينا أن نتحسن، ارتكبنا أخطاء ونعرف ذلك وعلينا أن نعمل على عكس الوضع".