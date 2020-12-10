شكرا لقرائتكم القيعي: تصريحات باتشيكو عن الأهلي ممنهجة لخداع الزمالك وإقناعهم بالمظلومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي المسئولين عن الرياضة المصرية بتطبيق الشفافية بشأن معرفة مصادر دخل أندية الدوري المصري الممتاز، موضحا: "لازم يكون فيه شفافية وكل نادي يقول فلوسه ومصادر الانفاق بتاعته بتيجي منين بدلا من غسيل الأموال".

قال في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلي: "الموسم القادم صعب للغاية والهلي في حاجة لكل لاعب ولابد من تطبيق سياسة التدوير بسبب الاجهاد الذي سيضرب اللاعبين".

أردف: "لازم يفسر معنى الاعتداء على الحكم في المباريات ولازم يتحدد الفعل ولازم يتوضح ان كان هيعتمد على تقرير الحكم أو المراقب أو فيديو المباراة او فيديوهات من الخارج".

شدد: "أسهل حاجة لأي واحد يخسر انه يتنصل من الهزيمة وبعدين ما هو الظلم اللي وقع على باتشيكو؟ وخبرته اللي هي 12 مباراة وساب الزمالك وهرب وبعدين بعد ما رجع لعب كام مباراة؟".

استرسل: "تصريحات باتشيكو عن مساعدة الحكام للأهلي شكل ممنهج لخداع جماهير الزمالك بغير الحقيقة وإقناعهم بالظلومية، ولتبرير الهزيمة ولعدم مناقشتهم في الأسباب الحقيقة لفوز الأهلي وخسارتهم للمباراة".