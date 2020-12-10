شكرا لقرائتكم الأهلي يسجل اعتراضه على نقل مباراة كأس السوبر الافريقى من مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل مسئولو النادى الأهلى اعتراضهم على نقل مباراة كأس السوبر الأفريقي من مصر لقطر بعدما أعلن مسئولو المكتب التنفيذى بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة بطولة السوبر الأفريقى هذا العام بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا ونهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية فى قطر، تنفيذا للعقد الموقع بينهم وبين "كاف" بإقامة البطولة هناك لثلاث نسخ على أن تكون القادمة هى الأخيرة. ولم يستقر أعضاء المكتب التنفيذي على الموعد حتى الآن.

وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات بين مسئولى الأهلى والمدير التنفيذى للكاف لتسجيل الاعتراض على قرار الكاف خاصة وأن مخاطبات رسمية من الاتحاد الافريقى لكرة القدم إلى اتحاد الكرة المصرى للتأكيد على إقامة المباراة فى مصر بشكل نهائى.

ووقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عقداً مع الاتحاد القطرى للعبة لاستضافة مباراة السوبر الأفريقى لمدة 3 سنوات بدءاً من 2018، وبالفعل أقيمت نسخة 2018 بين الرجاء المغربى والترجى التونسى هناك وتوج بها المغاربة، ثم نسخة 2019 بين الزمالك والترجى وحسمها الفارس الأبيض، وستكون نسخة 2020 هى الأخيرة فى قطر وستجمع بين الأهلى ونهضة بركان.