شكرا لقرائتكم غضب فى لجنة الحكماء من الاجتماعات السرية للجنة المؤقتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سادت حالة من الغضب علي اعضاء لجنة الحكماء بنادي الزمالك بسبب تصرفات اعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بادارة النادي.وجاء سبب غضب اللجنة هو تجاهل دعوتهم في اجتماعات مجلي الادارة او الاخذ برأيهم فيما يخص النادي وفريق الكرة ، ووصفوا اجتماعات اللجنة المؤقتة بالسرية لانهم لا يعلمون بمواعيدها ولا يتم دعوتهم لانعقاد اي اجتماع سواء ودي أو رسمى.
وطلب عبد الحليم علي مدير الكرة في الزمالك من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منع تدخل ايمن يونس عضو لجنة الكرة في شئون الفريق الأول.
وأكد العندليب لوزير الرياضة ان اللاعبين طلبوا ان يكون هناك مسئول واحد فقط عن الفريق لضمان التركيز خاصة ان اللاعبين يتحدثون في مشاكلهم مع اكثر من شخص وهو ما يجعلهم مشتتين ، وهو ما وافق عليه اشرف صبحي ليتم ابعاد ايمن يونس عن الفريق الاول نهائيا.
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