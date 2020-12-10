هالاند يتلقى العلاج في قطر رغم كورونا

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برلين: أعلن نادي بوروسيا دورتموند أن مهاجمه إرلينغ هالاند، الغائب عن الملاعب حتى يناير بعد تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية، تلقى إذناً الخميس بالخضوع للعلاج في قطر رغم كورونا.

وسجل هالاند البالغ من العمر 20 عاما، 17 هدفاً في 13 مباراة هذا الموسم منها ستة خلال أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وأكد مدرب دورتموند السويسري لوسيان فافر الأسبوع الماضي إن النروجي سيغيب حتى كانون الثاني/يناير.

وكان غياب هالاند ملحوظاً عن المباراة ضد لاتسيو الإيطالي الأربعاء الماضي ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا وضمن تأهله إلى دور الـ16 بتعادله بهدف لمثله.

أوضح المدير الرياضي للنادي ميكايل زورك بعد وصول هالاند إلى قطر "كانت رغبته في متابعة العلاج هناك".

وأضاف أن اللاعب "محاط بخبراء على اتصال وثيق بقسمنا الطبي، ولهذا السبب وافقنا على طلبه".

وبرر المدير الرياضي قرار النادي بالإشارة إلى أنه يتوقع من اللاعب "الالتزام بإجراءات النظافة المعمول بها والعودة إلى ألمانيا قبل عيد الميلاد".

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