شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خناقة أيمن يونس وفاروق جعفر في مكتب الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حدثت مشادة بين فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة في الزمالك وأيمن يونس عضو اللجنة خلال اجتماعهما مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منذ ايام ، بسبب رغبة الثنائي في رئاسة اللجنة.

وتحدث أيمن يونس بأسلوب غير لائق عن فاروق جعفر، مؤكدا للوزير أن فاروق جعفر لم ينجح مع الفريق الاول عتدما كان رئيسا للجنة الفنية في عهد المجلس للسابق ، رافضا تواجد جعفر في اللجنة سواء رئيسا او عضو ، وهو ما أغضب فاروق جعفر ليدخل الثنائي في مشادة عنيفة انهاها أشرف صبحي بمنح كل منهما رئاسة لجنة من لجان الكرة لارضائهما.

ويدرس أيمن يونس عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك الموافقة علي بيع نجمين من نجوم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتوفير سيولة مالية للنادي.

ويبحث يونس امكانية بيع نجمين من الفريق في ظل العروض التي يتلقاها لاعبي الفريق في مقدمتهم فرجاني ساسي واشرف بن شرقي ومصطفي محمد ، ويحاول اعضاء لجنة الكرة منع يونس من تنفيذ مخططه حفاظا علي قوام الفريق.