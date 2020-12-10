شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السومة يحسم موقفه من الانضمام للأهلى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمر السومة لاعب فريق أهلى جدة السعودى ، اقترب من الانضمام للنادى الأهلى خلال الفترة المقبلة ، حيث ينتظر مسئولي الأهلى وصول رد من اللاعب على عرض الفريق الأحمر ، بضمه خلال الانتقالات الشتوية .

وتلقى الأهلى عرضاً عن طريق أحد وكلاء اللاعبين لضم عمر السومة، ويحاول مسئولو أهلى جدة تجديد عقد اللاعب الذى يعد واحدا من أهم أعمدة الفريق الأساسية، إلا أن اللاعب تلقى العديد من العروض للرحيل فى الوقت الذى من أنضم الأهلى لكتيبة الأندية الراغبة فى استطلاع طلبات السومة بعد ترشيحه لضمه وتدعيم الهجوم الأحمر فى الشتاء

وكلف مسئولو النادي الأهلي أحد وكلاء اللاعبين باستطلاع رأى عمر السومة وبحث إمكانية انتقاله للفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوى القادم لتدعيم الهجوم قبل منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها فى فبراير المقبل باليابان، خاصة وأن عقد السومة ينتهى مع ناديه الحالي أهلي جدة السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، وبالتحديد في 30 يونيو 2021 ويحق له التفاوض والتوقيع مجانا لأي فريق في يناير على أن يكون رحيله بالمجان في يونيو المقبل.

وتحول عمر السومة إلى أحد نجوم الأهلي السعودي في السنوات الأخيرة منذ انتقاله للفريق في 2014 قادما من القادسية الكويتي مقابل 2 مليون يورو وخاض مع الفريق 190 مباراة في 6 سنوات وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" قدم خلالها أداءا راقيا وضعه ضمن أهم نجوم الكرة العربية في الوقت الحالي، وسجل السومة 169 هدفا في 6 مواسم ونصف قضاها في أهلي جدة حتى الآن بمعدل 0.88 هدف في المباراة.

وفي الدوري السعودي شارك عمر السومة في 138 مباراة سجل خلالها 126 هدف بمعدل 0.91 هدف في المباراة، وفي دوري أبطال آسيا شارك في 27 مباراة وسجل 18 هدف بمعدل 0.66 هدف في المباراة الواحدة، وتوج هدافا للمسابقة 3 مرات متتالية فى 2015 و2016 و2017.