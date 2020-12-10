شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ونهضة بركان .. الفوز العاشر ينتظر المارد الأحمر علي الفرق المغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي الاهلي ونهضة بركان المغربي، في السوبر الإفريقي، والمقرر أقامتها في النصف الأول من عام 2021 بقطر وفقاً لبيان الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" والذي تم الإعلان عنه منذ قليل . الاهلي ونهضة بركان .. تفوق مصرى على الأندية الغربية الاهلي ونهضة بركان .. تفوق مصرى على الأندية الغربية

وقبل مواجهة الاهلى المرتقبة امام نهضة بركان المغربى لعب الفريق الاحمر 23 مباراة مع 6 فرق مغربية طوال تاريخه فى بطولات افريقيا وهى: الوداد والرجاء والدفاع الحسني الجديدي والجيش الملكي والمغرب التطواني وجمعية الحليب.

وحقق الأهلي الانتصار على الفرق المغربية في 9 مباريات وخسر 6 مواجهات وانتهت 8 مباريات بالتعادل، ونجح لاعبو فى احراز 28 هدفا في مواجهاته ضد الفرق الستة المغربية بينما استقبلت شباك الفريق الأحمر 21 هدفاً.

وأخر انتصار للاهلي أمام الفرق المغربية كان أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا الذي توج بها المارد الأحمر ، حيث فاز بنتيجة 3-1 باستاد القاهرة الدولي .