شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم على يرفض تدخل أيمن يونس فى فريق الكرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب عبد الحليم علي مدير الكرة في الزمالك من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منع تدخل ايمن يونس عضو لجنة الكرة في شئون الفريق الأول.

وأكد العندليب لوزير الرياضة ان اللاعبين طلبوا ان يكون هناك مسئول واحد فقط عن الفريق لضمان التركيز خاصة ان اللاعبين يتحدثون في مشاكلهم مع اكثر من شخص وهو ما يجعلهم مشتتين ، وهو ما وافق عليه اشرف صبحي ليتم ابعاد ايمن يونس عن الفريق الاول نهائيا.

على صعيد مختلف، خرج يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، من حسابات البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، فى مباراة المقاولون العرب، بعد تعافيه من فيروس كورونا، نظرا لحاجته إلى خوض برنامجا تأهيليا من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة فى المباريات خلال المرحلة المقبلة، وبذلك سيكون اللاعب خارج مباراة المقاولون العرب، المقرر لها بعد غد، السبت، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، باستاد الكلية الحربية.