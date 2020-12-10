شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 10/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلي اليوم الخميس 10/12/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، تقسيمة قوية للاعبى الأهلى فى المران قبل مواجهة المقاصة، والأهلى يفتقد جهود أجايى أمام مصر المقاصة بالدورى ، والأهلي يفاضل بين أحمد ريان وصلاح محسن لقيادة الهجوم أمام المقاصة.
أعرب أليو ديانج لاعب الوسط بالنادى الأهلى عن سعادته بتحقيق الثلاثية التاريخية مع الأهلى، مؤكدا أنه شعور رائع تحقيق هذه البطولات فى عامه الأول مع القلعة الحمراء.
اجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تقسيمة قوية للاعبي الفريق في المران.
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق، لن يكون ضمن الحسابات الفنية لمباراة مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.