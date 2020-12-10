عودة الدوري المصري.. الأهلي يسعى لتمديد إمبراطوريته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

بطولة الدوري المصري بالنسبة للنادي الأهلي هي الملاذ الآمن التي لا يستطيع العيش بدونها، وعندما تتجدد مسابقته المُفضلة تشعر القلعة الحمراء كأنها في أيام العيد.

الأهلي توج بلقب الدوري 42 مرة من أصل 61 بطولة أقيمت واكتملت حتى نهايتها، وهو الرقم الذي لا يقترب منه أي فريق، وسط سيطرة تامة للعملاق الأحمر على أقوى بطولات كرة القدم في مصر.

ولو نجح الأهلي في الفوز بالدوري خلال الـ11 مسابقة التي احتل خلالها المركز الثاني خلف البطل، لحقق رقماً قياسياً ليس له مثيل في أي بطولة في العالم.

وبتتويجه في موسم 2019-2020 حصد الأهلي لقبه للمرة الخامسة على التوالي والـ13 في أخر 14 موسم مكتمل منذ 2004-2005 وحتى الآن.

الأهلي وضع للتو نجمة تاسعة أسفل شعاره بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، لكن في الوقت نفسه يواصل العمل نحو إضافة نجمة رابعة فوق الشعار.

الأهلي يضع فوق شعاره 4 نجمات، تشير كل واحدة منها إلى 10 ألقاب للدوري، ويحتاج الأحمر لـ8 بطولات دوري جديدة حتى يضيف نجمة خامسة لقميص المتخم بالنجوم.

عملاق جزيرة القاهرة نجح على مر التاريخ في بناء إمبراطورية تمدد في كل موسم وتتوسع، ومهما كانت أطرافها مترامية داخل مصر وفي كل أنحاء القارة السمراء، يسعى في الموسم التالي لمزيد من الانتصارات والإنجازات.

تدعيم من أجل الـ43

دخل بطل إفريقيا موسم 2020-2021 بصفقات قليلة نظراً لضيق الوقت وتأخر نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تعارضت مع سوق الانتقالات التي انتهت في 6 ديسمبر الجاري.

أبرم الأهلي صفقتين فقط، تعاقد مع طاهر محمد لاعب المقاولون العرب، والمغربي بدر بانون لاعب الرجاء، وذلك لتدعيم الدفاع ومركز الجناح الهجومي.

واستعان الأهلي بأربعة من العائدين من رحلات إعارة في أندية الدوري المصري، حيث انضم أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن وناصر ماهر من جديد للقائمة الحمراء لدعم الصفوف.

رحيل

وسمح الأهلي للثنائي أحمد الشيخ وصالح جمعة بالرحيل المجاني بعد انتهاء مباريات دوري أبطال إفريقيا، لينتقل الأول إلى بيراميدز والثاني إلى كليوباترا الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.

ورحل السنغالي أليو بادجي في رحلة البحث عن اللعب لنادي لإثبات أحقيته بالعودة من جديد لقيادة هجوم القلعة الحمراء إذا قدم نجاحات مع فريقه الجديد.

قائمة الأهلي للموسم الجديد 2020-2021

حراسة المرمى: شناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

خط الدفاع: هاني - بيكهام - رامي ربيعه - سعد سمير - ياسر إبراهيم - بدر بانون - أيمن أشرف - محمود وحيد - علي معلول

خط الوسط الدفاعي: أكرم توفيق - كريم نيدفيد - السولية - حمدي فتحي - ديانج

خيارات الوسط الهجومية: حسين الشحات - ناصر ماهر - أفشة - أجايي - كهربا - وليد سليمان - محمد شريف - جيرالدو

ثلاثي الهجوم: مروان محسن - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن