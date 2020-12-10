كاف يعلن إقامة السوبر الإفريقي بقطر في النصف الأول من 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن إقامة السوبر الإفريقي في دولة قطر، بدلًا من مصر كما أعلن في وقت سابق، على أن يكون اللقاء في النصف الأول من العام القادم 2021.

وعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس اجتماع المكتب التنفيذي، والذي كان على جدول أعماله تحديد موقف السوبر الإفريقي على مستوى المكان والزمان.

وقال الاتحاد الإفريقي عقب نهاية الاجتماع: "مع وجود صعوبات على مستوى الاتفاق مع الاتحاد القطري لكرة القدم حول تنظيم كأس السوبر 2019-2020 بين الأهلي المصري ونهضة البركان المغربي قرر المكتب التنفيذي إقامة كأس السوبر في النصف الأول من 2021."

ويلعب الأهلي كأس السوبر كونه الفائز بدوري أبطال إفريقيا، فيما يخوض نهضة البركان المباراة باعتباره بطل الكونفدرالية.

وتراجع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قراره السابق بشأن إقامة كأس السوبر الإفريقي في مصر باعتباره بلد الفريق الفائز بدوري الأبطال دون إعلان أسباب.