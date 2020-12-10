4 عقوبات جديدة بلائحة المسابقات.. "عقوبة لإصابات كورونا وهزيمة بسبب الإسعاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن لائحة العقوبات الخاصة بمسابقات القسم الأول، والتي شهدت على العديد من التعديلات كان أبرزها توقيع غرامة على أي فريق يضم أكثر من 16 إصابة بفيروس كورونا، مع إيقاف 16 مباراة لمن يعتدي على الحكم.

وأتى تعديل على البند الخاص بالاعتاد على الحكم أو مساعدية أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة؛ ليكون 16 مباراة بدلًا من 8 أشهر كما كان الوضع في لائحة عقوبات القسم الأول السابقة.

وفرض اتحاد الكرة عقوبة باعتبار الفريق مهزومًا 3-0 في حالة عدم تواجد سياراتي الإسعاف حتى موعد بدء المباراة، حيث يعطي الحكم الفريق الضيف مهلة مدتها 20 دقيقة، وإذا تم انقضاء المهلة ولم تصل سياراتا الإسعاف.

وشهدت اللائحة بندًا جديدًا بغرامة 250 ألف جنيه في حالة ظهور حالات إيجابية في الإصابة "كوفيد-19" لعدد أكثر من 16 لاعبًا وتم تأجيل المباراة.

وأتى بند آخر باللائحة بغرامة 50 ألف جنيه في حالة عدم الامتثال بتوجه اللاعبين عقب صافرة انتهاء المباراة إلى دائرة منتصف الملعب لتحية بعضهم البعض وتحية الحكام (بدون المصافحة بالأيدي).