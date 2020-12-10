مانشستر يونايتد يعرض بوجبا للبيع في يناير ثمن بخس

يخطط مانشستر يونايتد لعرض الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، للبيع في الميركاتو الشتوي المقبل.



وينتهي عقد بوجبا مع الشياطين الحمر، الصيف المقبل، لكن تقارير إنجليزية زعمت في وقت سابق، أن النادي فعل بند التمديد لموسم آخر.



لكن صحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت اليوم الخميس إن مانشستر يونايتد محبط للغاية من أداء الدولي الفرنسي، هذا الموسم، لدرجة أنه يخطط لبيعه في يناير/كانون ثان المقبل.



كما يعتزم مسؤولو الشياطين الحمر، خفض مطالبهم المالية للاستغناء عن بوجبا، حيث سيوافقون على بيعه نظير 55 مليون يورو فقط، بعدما كانوا يطالبون بنحو 100 مليون في أوقات سابقة.



وكان مينو رايولا، وكيل لاعب وسط يوفنتوس السابق، قد هاجم يونايتد مؤخرًا، وأكد رغبة موكله في الرحيل.



يذكر أن يوفنتوس وريال مدريد، يعدان أبرز المهتمين بالحصول على خدمات بوجبا.