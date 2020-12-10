شكرا لقرائتكم خبر عن شالكه لجماهير بعد سلسلة الانكسارات في البوندسليجا: إنه أمر مؤلم لنا جميعا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعث مجلس إدارة نادي شالكه رسالة مفتوحة عاطفية للجماهير، بعد فشل الفريق في تحقيق أي انتصار على مدار 26 مباراة متتالية ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم بوندسليجا. وكتب النادي: "نادينا يجد نفسه حاليا في موقف لا مثيل له لم يمر به أي منا من قبل بشكل خاص، أصبح الوضع على أرض الملعب أكثر خطورة من أي وقت مضى". وأضاف النادي: "حقيقة أننا لم نفز في آخر 26 مباراة لنا في بوندسليجا، إنه أمر مؤلم لنا جميعا، نعلم مدى معاناتكم، لدرجة أن بعضكم ابتعد عن ناديكم المحبوب خلال الأشهر الماضية". الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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