شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يسجل هدفًا رائعًا لأرسنال في الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي هدفا رائعا لفريه، من قذيفة لا تصد ولا ترد في شباك مرمى دوندالك الأيرلندي في الدوري الأوروبي، ليكتب هدفه الأول في الموسم.

أرسنال يحل ضيفا على دوندالك في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية من الدوري الأوروبي.

محمد النني شارك أساسيا قبل أن يفتتح سجله التهديفي في الموسم.

وسدد النني تسديدة صاروخية في الدقيقة 18 من عمر المباراة، هزت شباك دوندالك.