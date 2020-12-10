شكرا لقرائتكم خبر عن الأرسنال يواجه دوندالك في الدوري الأوروبي بالبدلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، تشكيلة فريقه لمباراة دوندالك، في ختام دور المجموعات بالدوري الأوروبي.وجاءت تشكيلة آرسنال مكونة من: رونارسون - موستافي - سيدريك - ماري - تشامبرز - النني - ميتلاند نايلز - ويلوك - سميث رو - بيبي – نكيتياه. وجاءت تشكيلة دوندالك مكونة من: روجيرز - بويل - جانون - سيان هور - كليري - دراج ليهي - شيلدز - مسيليني - فلوريس - ماك ميلان - دافي الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

كانت هذه تفاصيل خبر الأرسنال يواجه دوندالك في الدوري الأوروبي بالبدلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.