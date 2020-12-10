شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يتخلص من بول بوجبا في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت العلاقة بين بول بوجبا، وفريقه مانشستر يونايتد لطريق مسدود خاصة بعد الأداء الذي يقدمه النجم الفرنسي بقميص الشياطين الحمر خلال الفترة الحالية سواء في الدوري الإنجليزي أو بطولة دوري أبطال أوروبا قبل أن يغادرها المان يونايتد على يد لايبزيج الألماني.ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فأن مانشستر يونايتد محبط للغاية من أداء الدولي الفرنسي، هذا الموسم، لدرجة أنه يخطط لبيعه في يناير المقبل. الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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