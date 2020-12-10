شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء تشيلي وإيفرتون.. مواجهة بين لامبارد التلميذ وأنشيلوتي الأستاذ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتطلع فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، للقاء كارلو أنشيلوتي مدربه السابق في النادي اللندني، والذي يتولى حاليا مسؤولية إيفرتون، عندما يلتقي الفريقان في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غد السبت.
وقاد أنشيلوتي تشيلسي للفوز بثنائية الدوري الممتاز وكأس الاتحاد في موسم 2009-2010، بينما كان لامبارد لاعبا بارزا في خط وسط الفريق. وقال لامبارد، في مؤتمر صحفي: "تأثرت بشخصيته كثيرا كلاعب وإنسان. يتصدر صفوة المدربين الذين عملت معهم. حقق نجاحا كبيرا في عدة أندية. إنه مدرب عظيم ويتمتع بشخصية رائعة وأتطلع لمقابلته".
واستهل إيفرتون، الذي خسر 4-صفر أمام فريق المدرب لامبارد في آخر مواجهة بينهما، الموسم الحالي بقوة وتصدر الدوري، قبل أن ينخفض مستواه ويتراجع للمركز التاسع برصيد 17 نقطة من 11 مباراة متأخرا بـ6 مراكز و5 نقاط عن تشيلسي.
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