شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: كنت واثقا من تخطى عقبة مونشنجلادباخ في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إنه كان واثقا من تخطى عقبة مونشنجلادباخ، خلال الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا والصعود لدور ثمن النهائي للبطولة.

أضاف زيدان، وفقا لتصريحاته بالموقع الرسمي، ريال مدريد فريق كبير يعرف جيدا كيف يلعب ويخوض اللقاءات الصعبة، ونحن الآن قادرين للوصول لأبعد نقطة في بطولة دوري أبطال أوروبا. جدير بالذكر، أن ريال مدريد ليس كان أمامه أي فرصة أخرى غير الفوز على مونشنجلادباخ للبعور لدور ثمن النهائي.