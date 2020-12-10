شكرا لقرائتكم خبر عن كيميتش يغازل جماهير بايرن ميونيخ: أنتم مصدر إلهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب جوشوا كيميتش مدافع بايرن ميونخ الألماني، عن أمله في تشكيل حقبة جديدة مع النادي البافاري الآن، تتسم بالتميز والقوة مرة أخرى. وقال كيميتش لمجلة "شتيرن" الألمانية: نريد تشكيل حقبة. فريقنا مميز وقوي مرة أخرى، الوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ينبغي أن يظل الحد الأدنى لأهدافنا.

وأوضح، الجماهير عامل نشط للغاية في اللعبة، لكنهم للأسف لم يصبحوا موجودين، نحن نفتقدهم لأنهم يكملون الشعور العام للاعبين أيضا، والجماهير مثل مكبرات الصوت، يمكنهم توليد ضغوط هائلة، أنتم مصدر إلهام بالنسبة لنا.