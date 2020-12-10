شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تقاتل من أجل الحفاظ على اللقب في مونديال اليد 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13-31 يناير المقبل بمشاركة 32 منتخب من أفضل منتخبات العالم. ومن ضمنهم المنتخب الدنماركي، الذي يستعد للبطولة بقوة، أملًا في الحفاظ على اللقب الذي اقتنصه عام 2019.

ويحاول منتخب الدنمارك تعويض هزيمته في بطولة أوروبا 2020، إذ خسر بفارق هدف واحد أمام أيسلندا في الجولة الأولى، بينما فاز على روسيا في الجولة الثالثة، ولكن ذلك لم يكن كافيًا لحصوله على تذكرة الدور الرئيسي، ولم يبتعد الفريق عن المنافسة على اللقب فقط بل حقق أقل ترتيب قاري بالحصول على المركز الـ13 ويضم المنتخب الدنماركي عناصر مميزة، بينما كانت إحدى مشكلاته في بطولة أوروبا 2020 هي غياب الأجنحة الأساسية بسبب الإصابة مثل ماجنوس لانديد ولاسي سفان، ولكن نجح المنتخب في استعادتهما قبل مونديال 2021.

وقال جاكوبسن، مدرب منتخب الدنمارك، للموقع الرسمي للاتحاد الدولي: "نتطلع إلى المشاركة في البطولة مرة أخرى، وبالرغم من غياب التدريبات لمدة طويلة مما سيؤثر على جودة المباريات، نحن نقاتل من أجل الحفاظ على اللقب" وأضاف: "امل أن نظهر بشكل جيد، وأتمنى حظًا سعيدًا لجميع الفرق واللاعبين في ظل جائحة كورونا" وكان منتخب الدنمارك قد انضم إلى النخبة بعد فوزه ببطولة العالم لأول مرة عام 2019، بينما حصلت الدنمارك على أول ميدالية ذهبية أولمبية في ريو دي جانيرو 2016، كما حقق المنتخب لقب أوروبا مرتين عام 2008 و2012 وبالرغم من خسارة منتخب الدنمارك بطولة أوروبا 2020، إلا أنه يظل أحد المرشحين بقوة للفوز بلقب مصر 2021