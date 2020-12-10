شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ينافس ميسي وكريستيانو رونالدو على التواد في منتخب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الرابطة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين ، أسماء المرشحين لدخول "منتخب العالم" في عام 2020. وستعلن الرابطة عن اللاعبين الفائزين، يوم الخميس المقبل 17 ديسمبر الجاري، وضمت قائمة المرشحين في كل الخطوط، 55 لاعبًا، وهم كالتالي على رأسهم النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي.

وجاءت القائمة، حراسة المرمى: أليسون - كورتوا - دي خيا - دوناروما - إيديرسون - لوريس - نافاس - نوير - أوبلاك - شتيجن

وفي خط الدفاع، ألابا - ألبا - ألديرفيريلد - أرنولد - ألفيس - جيروم بواتينج - ألفونسو ديفيز - فان دايك - كوليبالي - دي ليخت - مارسيلو - راموس - روبرتسون - تياجو سيلفا - فاران

وفي الوسط، تياجو ألكانتارا - آلي - بوسكيتس - كاسيميرو - كوتينيو - دي بروين - برونو فرنانديز - جوريتسكا - هندرسون - دي يونج - كانتي - كروس - كيميتش - مودريتش - مولر

وهجوما، أجويرو - أوباميانج - بنزيما - جنابري - هالاند - إبراهيموفيتش - هاري كين - ليفاندوفسكي - نيمار - مبابي - ماني - ميسي - رونالدو - محمد صلاح - سون