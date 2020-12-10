شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب باشاك شهير بعد واقعة العنصرية في لقاء سان جيرمان: أظهرنا وحدتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد بوروك، المدير الفني لفريق اسطنبول باشاك شهير، بوحدة لاعبيه في ردهم على واقعة العنصرية وخروجهم من الملعب أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وترك الفريقان الملعب بعد اتهام باشاك شهير لأحد الحكام بالعنصرية.

وبدأت الواقعة عندما طُرد بيير ويبر المدرب المساعد لباشاك شهير للاحتجاج ضد أحد قرارات الحكم وزعم الفريق التركي أن الحكم الرابع سيباستيان كولتيسكو تفوه بتعبير عنصري ضد الكاميروني ويبو.

وأبلغ بوروك مؤتمرا صحفيا بعد الهزيمة (5-1) أمام باريس سان جيرمان في ختام المجموعة الثامنة والتي انطلقت أمس الأربعاء، من حيث توقفت يوم الثلاثاء وجثا الحكام واللاعبون قبل بدايتها "تفوه بعبارة غير مقبولة".

وتابع بوروك "لاعبو فريقي وخصوصا ديمبا با وأيضا كل لاعبي باريس سان جيرمان، اتحدوا وقالوا إنه لو استمر هذا الحكم في المباراة فلن يلعبوا وعادوا إلى غرف الملابس، أظهرنا وحدتنا في بلادي يوجد العديد من الأعراق ويجب علينا التعايش سويا كمجتمع".