فلادان يطالب الأهلي بتحسين الصورة أمام النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادا للقاء النصر غدا السبت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت التدريبات قبل بدايتها اجتماع رئيس النادي عبدالإله مؤمنة مع اللاعبين، حيث طالبهم بمسح الصورة التي ظهروا بها أمام ضمك والعودة للانتصارات من أمام النصر.

ولم يستقر المدير الفني للفريق فلادان على اللاعب الذي يحل مكان الغائب عن اللقاء عمر السومة، وقد أبدى المهاجم مهند عسيري جاهزيته الكاملة لخوض اللقاء، فيما يتواجد أيضا المهاجم الآخر عثمان الحاج (الرنقي)، ومن خلال التدريب الأخير مساء اليوم سيحدد المدرب بديل السومة والذي قد يشهد مشاركة أحد لاعبي الوسط المهاجمين مكانه.

من جهة أخرى تقرر نقل مواجهات الأهلي المقامة على أرضه خلال شهر من الآن إلى الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك لانشغال الملعب الرئيس بأعمال الصيانة الشتوية لأرضية الملعب.