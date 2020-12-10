المملكة تستضيف النهائيات العالمية للسلة 3×3

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ورحب رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد بكافة الفرق المشاركة في هذه الجولة النهائية المرتقبة، مؤكدا «إن نجاحات المملكة في استضافة وتنظيم جملة من المناسبات والبطولات العالمية الكبرى في مختلف أنواع الرياضات خلال الأعوام الماضية، لم يأت إلا بتوفيق الله تعالى ثم بفضل رؤية طموحة نحو نشر ثقافة الألعاب المختلفة وزيادة ممارسيها».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف السعودية نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3X3 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، في نسختها التاسعة التي ستقام منافساتها في محافظة جدة للمرة الثانية بمشاركة 12 فريقا تمثل نخبة الفرق في العالم، حيث ستقام منافسات الجولة النهائية خلال الفترة من 18-19 ديسمبر الجاري.ورحب رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد بكافة الفرق المشاركة في هذه الجولة النهائية المرتقبة، مؤكدا «إن نجاحات المملكة في استضافة وتنظيم جملة من المناسبات والبطولات العالمية الكبرى في مختلف أنواع الرياضات خلال الأعوام الماضية، لم يأت إلا بتوفيق الله تعالى ثم بفضل رؤية طموحة نحو نشر ثقافة الألعاب المختلفة وزيادة ممارسيها».

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